مرشح بالبحيرة يتورط في فيديو رشاوى مزيف.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : محمد الصاوي

07:34 م 27/11/2025

مرشح بالبحيرة يتورط في فيديو رشاوى مزيف

كتب - محمد الصاوي:

كشف الفحص عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مرشح بانتخابات مجلس النواب بإحدى دوائر البحيرة، وبجواره معدات رصف طرق بمدخل إحدى القرى، وادعى من خلاله قيام المرشح المنافس بأعمال الرصف لكسب تأييد أهالي القرية.

تبين من التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 25 الجاري، حيث تقدم ثلاثة مواطنين من سكان القرية ببلاغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، أوضحوا فيه تضررهم من تصوير المقطع والتشهير بهم، مؤكدين أن أعمال الرصف تمت بجهودهم الذاتية دون أي تدخل من المرشحين.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مرشح بانتخابات مجلس النواب مركز شرطة حوش عيسى مديرية أمن البحيرة انتخابات مجلس النواب

