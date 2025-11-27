غلق كلي لشارع الأهرام 3 شهور بسبب أعمال محطة مترو المطبعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات محتملة وتسيير حركة المرور، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية بمحطة مترو المطبعة ضمن مشروع الخط الرابع.

وأكدت الإدارة أنه تقرر الغلق الكلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لمدة 3 أشهر، بدءًا من الساعة 3 صباح يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، وذلك لاستكمال مراحل تنفيذ المشروع.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم تنفيذ تحويلات مرورية على أن تقوم المركبات القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية بالدخول يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، ومنها إلى شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش لاستكمال خط السير المعتاد.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة على أنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة على مدار فترة الأعمال، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، وكافة التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين خلال فترة الغلق.

