ضبط 5 متهمين لغسل 50 مليون جنيه من عمليات نصب إلكتروني

كتب : علاء عمران

12:46 م 27/11/2025

عمليات نصب إلكتروني

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر إجرامية تورطوا في غسل 50 مليون جنيه، تحصّلوا عليها من عمليات نصب إلكتروني بزعم استثمار أموال الضحايا مقابل أرباح وهمية.

غسيل أموال

وكشفت التحريات أنهم حاولوا إخفاء الأموال وإظهارها بمظهر مشروع من خلال شراء عقارات وسيارات وأراضٍ وشركات تجارية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.

