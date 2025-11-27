ضبط 5 متهمين لغسل 50 مليون جنيه من عمليات نصب إلكتروني

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر إجرامية تورطوا في غسل 50 مليون جنيه، تحصّلوا عليها من عمليات نصب إلكتروني بزعم استثمار أموال الضحايا مقابل أرباح وهمية.

غسيل أموال

وكشفت التحريات أنهم حاولوا إخفاء الأموال وإظهارها بمظهر مشروع من خلال شراء عقارات وسيارات وأراضٍ وشركات تجارية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.

