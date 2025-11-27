واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية في مختلف المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن عدداً من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة كانت تعد لجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية تمهيداً للإتجار بها داخل نطاق عدة محافظات.

مداهمات ومواجهات مسلحة

عقب تقنين الإجراءات، نفذت القوات الأمنية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حملات مكثفة على تلك البؤر، ما أسفر عن مواجهة مسلحة مع العناصر الخطرة في محافظة قنا.

أسفرت المواجهة عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في جنايتي الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة السلاح الناري، بينما تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد تلك البؤر الإجرامية.



سلاح ومخدرات بملايين

عُثر بحوزة المتهمين على 704 كيلو جرامات من مواد مخدرة متنوعة، تشمل الهيدرو والحشيش والآيس والشابو، إضافة إلى 75 ألف قرص مخدر.

كما تم ضبط 34 قطعة سلاح ناري شملت بنادق آلية وبنادق خرطوش وعدداً من فرد الخرطوش، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 105 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.

