أثارت والدة الإعلامية شيماء جمال جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض مشهد تمثيلي يجسد جريمة مقتل نجلتها على يد زوحها وصديقه في مسلسل "ورد وشيكولاته" – بحسب قولها.

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل بشأن ظهور والدة شيماء جمال المستمر منذ وقوع الجريمة، إذ رأى البعض أنها تدافع عن ابنتها الراحلة ضد الشائعات، بينما اعتبر آخرون أنها تسعى للظهور والتريند على حساب الواقعة.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز تصريحات الحاجة ماجدة، والدة الإعلامية شيماء جمال التي قُتلت على يد زوجها وصديقه، منذ ارتكاب الجريمة وحتى اليوم.

أمام المشرحة قبل دفن ابنتها

بالرجوع إلى توقيت انتظار خروج جثمان "شيماء جمال" من المشرحة في شهر يونيو من عام 2022، كانت والدتها لاتزال في صدمة فراق ابنتها، وقالت من أمام مشرحة زينهم لـ"مصراوي"، إن ابنتها تلقت 3 ضربات في الرأس من سلاح المتهم.

وأضافت أنها شاهدت جثة ابنتها داخل المشرحة وبها إصابة بالغة في الرأس ومكبلة بسلاسل، بعد قيام المتهمين بتقييدها من اليدين والقدمين لشل حركتها تمامًا، مؤكدة أنها لا تعلم عدد المتهمين وتنتظر نتائج التحقيقات.

المطالبة بالقصاص في أولى جلسات المحاكمة

وفي 20 يوليو من ذات العام، كانت أولى جلسات محاكمة المتهمين "أيمن حجاج" وصديقه "حسين الغرابلي"، وأثناء حضور والدة شيماء جمال لجلسة المحاكمة أدلت بتصريحات لـ "مصراوي" طالبت فيها بالقصاص لإبنتها.

وتحدث السيدة عن ابنة المجني عليها قائلة: "بنت شيماء منهارة ومش بتاكل ولا بتشرب ونفسيتها تعبانة وبتسأل على مامتها على طول.. وبتمنى انتهاء الجلسة بإحالة المتهمين للمفتي علشان أرتاح وييجي حق بنتي".

تصريحات مستمرة رغم تأييد الإعدام

لم تمر جلسات طويلة حتى أحالت محكمة جنايات الجيزة بزينهم، في 16 أغسطس 2022، أوراق القاضي أيمن حجاج، الذي أدين بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامهما، والذي قابلته السيدة بزغرودة قائلة: "ربنا جابلها حقها.. نامي وارتاحي.. يحيا العدل".

ورغم صدور حكم الإعدام بحق المتهمين إلا أن والدة "شيماء جمال" لم تتوقف عن تصريحاتها بشأن الواقعة، وحافظت على الظهور الإعلامي لفترة طويلة.

تصريحات الحاجة ماجدة لم تنته قط حتى بعد تأييد حكم إعدام المتهمين في 8 يوليو من عام 2024 من قبل محكمة النقض، وحينها ظهرت السيدة وهي ترتدي الأسود ومزقت صور المتهمين أمام المارة قائلة: “أنا بقطع صوركم قدام الناس زي ما قتلتوا بنتي، وهروح أقطع الصور على قبرها".

ماذا بعد تنفيذ الإعدام؟

قليل من الصمت خيم على الواقعة إلا أن عادت القضية للظهور مُجددًا في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين في شهر أغسطس الماضي، ليعقبها سيل من ردود الفعل بعد إعلان تنفيذ الإعدام.

حينها عادت والدة شيماء جمال للظهور واستقبلت الخبر بفرحة كبيرة، مؤكدة أنها أصبحت قادرة على إقامة عزاء يليق بابنتها.

مسلسل "ورد وشيكولاته"

ظن الجميع أن الواقعة قد انتهت للأبد بتنفيذ الإعدام؛ لكن عقب مرور 3 أشهر وخلال الأيام الجاري، جرى تداول خبر تصوير عمل درامي مستوحى من قصة مقتل "شيماء جمال"، لتخرج الحاجة "ماجدة" للظهور الإعلامي ودخلت في صدام مع منتج العمل، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية.

وبعد إذاعة مشهد مقتل "زينة" في المسلسل -الذي يجسد واقعة قتل شيماء- صرحت "ماجدة" لـ"مصراوي" أنها دخلت في حالة انهيار بعدما شاهدت مشهد القتل، قائلة: "الدنيا اتقلبت تاني بعد ما هديت.. وشوفت مشهد قتل بنتي قدامي وكأني كنت معاها".

وأضافت أنها لا تنوي مقاضاة صناع العمل إلا في حالة وجود تجاوز بحق ابنتها.

