وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وفي بداية اللقاء رحّب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مشيدًا بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، بما يحقق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في هذا المجال.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في دعم وحماية حقوق الإنسان، موضحًا ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز هذه الحقوق، بدءًا من وجوب تسبيب أوامر الضبط والمنع من السفر لكونها تمس الحرية الشخصية، ومرورًا بتنظيم إجراءات المثول للتحقيق، وتقنين مدد الحبس الاحتياطي، واستحداث سبعة بدائل له، وصولًا إلى ضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأشار إلى مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة كافة مواد القانون أمام البرلمان المصري.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال رؤية تقوم على تكامل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

ومن جانبها، أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.