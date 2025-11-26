فيديو مرعب.. سائق يعتدي على سيدة داخل منزلها بالغربية بسبب الأجرة

شهدت محافظة الغربية واقعة اعتداء أثارت غضب الأهالي، بعدما ظهرت سيدة في مقطع فيديو تتعرض للاعتداء داخل مسكنها هي وأسرتها.

اعتداء منزلي

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بتاريخ 27/يونيو الماضي بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة مركز طنطا، ذكرت فيه أنّ سائق توك توك تعدّى عليها بالسب والضرب داخل مسكنها، وأحدث بها جروحًا متفرقة عقب مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وتمكّن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس سبب الخلاف، بينما اتهم الشاكية أيضًا بالتعدي عليه بالسب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

