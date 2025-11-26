الحبس 3 سنوات لأب زوج طفلته القاصر لمسن مقابل المال في القاهرة
كتب : أحمد عادل
03:21 م 26/11/2025
محاكمة تعبيرية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، متهمًا بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالاتجار بالبشر عبر استغلال ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
وتضمن أمر الإحالة توجيه الاتهام لكل من محمود ع. (45 عامًا – هارب) وفريد أ. (35 عامًا – هارب)، لقيام الأول بتزويج نجلته القاصر للثاني نظير مبلغ مادي، وذلك بعد تواصله مع سيدة تعمل وسيطة لجلب فتيات لراغبي الزواج من خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استقبل ابنته في مسكنه عقب فترة من إقامتها مع والدتها، ثم قام بالتنسيق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج، حيث تم تحرير عقود عرفية في أحد المقاهي بحضور شهود، قبل أن تنتقل الطفلة إلى مسكن الزوجية.