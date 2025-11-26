الداخلية تضبط مخالفات مرورية وتُغلق محال مخالفة لقرار الغلق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملات موسّعة استهدفت ضبط المخالفات المرورية وتشديد الرقابة على التزام المحال بقرارات الغلق، في إطار خطة شاملة لتعزيز الانضباط والحد من الحوادث وترشيد استهلاك الكهرباء.

وتزامن ذلك مع ضبط 949 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بعدما شددت الوزارة على ضرورة التزام قائدي الدراجات بتعليمات الأمان، إلى جانب التزام قائدي السيارات بالحارات المخصصة لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

رقابة صارمة

وفي الاتجاه نفسه، أسفرت الحملات عن غلق 127 محلًا خالف أصحابها قرار الغلق المُحدد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات استمرت على مدار 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المخالفات على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار العمل بجميع وحدات المرور حتى الخامسة مساءً يوميًا لتسهيل تركيب الملصق الإلكتروني، فضلًا عن مواصلة جهودها لضبط المخالفات المرورية، وتعزيز السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

