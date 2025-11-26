الداخلية تُسهّل حصول كبار السن وذوي الإعاقة على المستندات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ خطوات موسّعة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية، مع إعطاء أولوية واضحة لكبار السن وذوي الإعاقة.

ورصدت الأجهزة المختصة الحالات الإنسانية داخل الأقسام المنتشرة في مختلف المحافظات، وقدمت لها التيسيرات اللازمة دون أي تعقيدات، مع ضمان سرعة إنهاء الطلبات.

خدمة إنسانية تمتد لجميع المحافظات

واستقبلت الأقسام التابعة للإدارة العديد من الحالات المرضية وكبار السن، وعملت على إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي، بما يعكس توجّه الوزارة نحو تقديم خدمة ميسّرة لكل الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه التسهيلات داخل جميع المواقع الشرطية، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الأمنية الحديثة في تقديم خدمات فعّالة وسريعة للمواطنين.

