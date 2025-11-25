في قلب الزاوية الحمراء، وعلى بُعد خطوات من لجان انتخابية تستعد لاستقبال آلاف المواطنين، بدأت خيوط واقعة غامضة تتكشف عبر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي بدا أقرب لمشهد من فيلم سياسي متوتر، أظهر شخصين داخل مكان ضيق أشبه بمخزن، وبين أيديهما بطاقات الرقم القومي لمواطنين لا يعرفون أن أصواتهم تساوم في الخفاء لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية.

ومع تزايد الغضب الشعبي على السوشيال ميديا، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة بالكامل. لم تستغرق التحريات وقتًا طويلًا؛ فسرعان ما تمكنت القوات من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو، ليتبين أن أحدهما له معلومات جنائية مسجلة.

وبالتزامن مع رصد موقع التصوير، انتقل رجال الشرطة إلى المخزن الكائن بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

اعترافات تفصيلية

هناك، كان المشهد مطابقًا لما ظهر في الفيديو، لكن هذه المرة حقيقيًا وبكل تفاصيله. بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، مبالغ مالية جاهزة للتوزيع، ومحاولة فجة للتأثير على إرادة الناخبين، في واحدة من أخطر الجرائم المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. وبضبطهما داخل المخزن، وُوجه المتهمان بما ظهر في الفيديو، وما ضُبط بحوزتهما من بطاقات ومبالغ مالية.

لم يكن أمامهما الكثير لينكراه. اعترف الاثنان بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهما كانا يتوليان جمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين مقابل مبالغ مالية، تمهيدًا لتوجيه أصواتهم لصالح مرشح بعينه. اعترافات كشفت شبكة من الممارسات التي تحاول العبث بنزاهة عملية انتخابية تعتمد بالأساس على إرادة شعبية حرة.

وبعد الانتهاء من إجراءات الضبط والتحريز، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، في إطار تأكيد الدولة على مواجهة أي محاولات لتزوير الوعي، أو استغلال المواطنين، أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية.