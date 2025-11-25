إعلان

القبض على مدير كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:12 م 25/11/2025

القبض- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بتهمة النصب على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التحريات كشفت قيام المتهم بإدارة الكيان لإيهام المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية بأنها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، وبحوزته عدد من الشهادات الخاصة بالكيان، دفتر إيصالات نقدية، ختم إكلاشيه، وعدد من مطبوعات الدعاية.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي بغرض تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة وزارة الداخلية شرطة الدقي دورات تعليمية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة