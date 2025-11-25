القبض على مدير كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بتهمة النصب على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التحريات كشفت قيام المتهم بإدارة الكيان لإيهام المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية بأنها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، وبحوزته عدد من الشهادات الخاصة بالكيان، دفتر إيصالات نقدية، ختم إكلاشيه، وعدد من مطبوعات الدعاية.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي بغرض تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

