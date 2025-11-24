إعلان

"بقالنا سنة بنعمل كده".. اعترافات مصورة للمتهمين بالاعتداء على تلاميذ مدرسة السلام

كتب : مصراوي

10:21 م 24/11/2025

المتهمون في واقعة الاعتداء على 5 أطفال بالسلام

فصول من الرعب والصدمة شهدت مدرسة خاصة بمنطقة السلام بعد تعرض 5 أطفال للاعتداء الجنسي، ما أثار موجة غضب واسعة في الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية.

تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية كشفت أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى أماكن داخل المدرسة لا تغطيها كاميرات المراقبة وبعيدًا عن أعين المشرفين، مُهددين إياهم باستخدام سكين، مما بث الرعب في نفوسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة. وقد أكد تقرير أحد المختصين بخط نجدة الطفل صحة ما رواه الأطفال.

اعترافات مصورة للمتهمين

اعترف متهمان رئيسيان أمام النيابة، متطابقين مع رواية الأطفال وذويهم، بأنهم مع آخرين، ومنذ أكثر من عام، استدرجوا تلاميذ مرحلة رياض الأطفال لاستغلال براءتهم وهوسهم الجنسي، متخذين من التهديد والإيذاء وسيلة للسيطرة عليهم.

كما أجرت النيابة معاينة لمسرح الأحداث، موثقة بمقاطع مصورة بإرشاد الأطفال، ضبطت خلالها السكين المستخدم وبعض الآثار المادية المتوقعة من الوقائع، إضافة إلى إرشاد أحد المتهمين عن كيفية ارتكاب الاعتداءات ومكانها، وتم توثيق ذلك رسميًا بالمقاطع المصورة.

