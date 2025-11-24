إعلان

مشاجرة شمال سيناء.. الداخلية تكشف التفاصيل وتضبط الأطراف

كتب : علاء عمران

01:32 م 24/11/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بشمال سيناء، حيث قام أحد طرفيها بإصطحاب أفراد الطرف الآخر بسيارة ولاذوا بالهرب.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من شخصين، أحدهما مصاب بسحجات متفرقة، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص، أحدهم مصاب بسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العري. ونشبت المشاجرة نتيجة خلافات سابقة حول المزاح، تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات نفسها.
تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مشاجرة شمال سيناء

