لاستخراج الكنوز.. سقوط عصابة النصب بالزئبق الأحمر في المنيا

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 6 عناصر، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم ببيع مادة كيميائية بزعم أنها أثرية وتستخدم في التنقيب عن الآثار بمحافظة المنيا.

وتلقى مركز شرطة ملوي بلاغًا من عامل أفاد بأن 4 أشخاص استقلوا سيارة ودخلوا منزله وانتحلوا صفة جهة رسمية، وسرقوا 175 كيلوجرامًا من مادة كبريتيد الزئبق المعبأة داخل أجولة من مسكنه.

وأضاف البلاغ أن المادة كانت بحوزة شخصين آخرين بغرض البيع، وتم ضبطهما، واعترفوا باستخدام المادة في عمليات الاحتيال عبر إيهام الضحايا بأنها تحتوي على الزئبق الأحمر ويمكن استخراجها من مواد أثرية.

أسفرت التحريات عن ضبط الجناة الأربعة الآخرين، وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية وفرد خرطوش والسيارة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بالاحتيال على المواطنين، كما تم ضبط كميات المادة المستخدمة في عمليات النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بمعتقداتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.