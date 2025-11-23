"هقاضيهم في هذه الحالة".. والدة شيماء جمال تكشف موقفها من صُناع مسلسل "ورد

علقت والدة المذيعة "شيماء جمال" التي لقيت مصرعها على يد زوجها "أيمن حجاج" وصديقه "حسين الغرابلي"، على مشهد وفاة الممثلة "زينة" في مسلسل ورد وشيكولاتة بنفس طريقة وفاة نجلتها.



وقالت "ماجدة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها دخلت في حالة انهيار تام بعد مشاهدة المشهد التمثيلي لوفاة "زينة" الذي يجسد وفاة ابنتها في مسلسل ورد وشيكولاتة.

وتابعت: "الدنيا اتقلبت تاني بعد ما هديت، والمجرمين اتعدموا، بس أنا مش مكتوبلي الراحة، أنا شوفت مشهد قتل بنتي قدامي وكأني كنت معاها".



يُذكر أن الجهات المعنية نفذت حكم الإعدام، أغسطس الماضي، في "أيمن حجاج" و"حسين الغرابلي" المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، خنقًا وتكبيلها بسلاسل حديدية وإلقاء ماء نار عليها ودفنها داخل مزرعة في منطقة المريوطية بالجيزة.



وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.



