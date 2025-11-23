داخل قسم شرطة الوراق، تحول هدوء المكاتب إلى حالة طوارئ مفاجئة. دقائق قليلة كانت كفيلة بقلب المشهد رأسًا على عقب، بعدما فوجئ أفراد القسم بسقوط مأمور القسم متأثرًا بحالة إعياء شديدة بدت أقرب إلى أزمة قلبية حادة.

أزمة قلبية مفاجئة

وبحسب إفادة مصدر أمني، فإن المأمور كان يباشر مهامه اليومية بشكل اعتيادي، قبل أن يشعر بشكل مفاجئ بآلام قوية في الصدر وصعوبة في التنفس. حاول العاملون بالقسم تقديم الإسعافات الأولية على الفور، لكن تدهور حالته السريع دفعهم إلى الاستعانة بسيارة الإسعاف.

تم نقل المأمور إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وسط حالة من القلق والترقب، بينما تكثفت جهود الفريق الطبي فور وصوله، حيث خضع لفحوصات عاجلة بهدف تحديد سبب التدهور المفاجئ. وتشير المعلومات الأولية إلى وجود اشتباه بأزمة قلبية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للسيطرة على الوضع.