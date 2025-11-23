كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة تعليق متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه صاحبة الحساب قيام زوجة طليقها بخطف نجليها واستغلالهما في أعمال التسول ومنعها من حضانتهما ببورسعيد.

وبالفحص تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تتمثل في قيام صاحبة الحساب، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور، بالتوجه إلى قسم شرطة المناخ بتاريخ 4 من الشهر الجاري لتنفيذ الحكم الصادر لها ضد طليقها بتمكينها من حضانة نجليها، وتم تنفيذ الحكم وتسليمها الأطفال في نفس التاريخ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة