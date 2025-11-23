إعلان

سائق نقل جماعي يتحرش بطالبة والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:01 م 23/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات بلاغ تقدمت به طالبة بالتجمع الأول تفيد بتعرضها للتحرش أثناء استقلالها سيارة نقل جماعي.
بحسب أقوال الضحية، استغل السائق وجودها بمفردها داخل السيارة وارتكب أفعالًا خادشة، وحين حاولت المقاومة والنزول تركها في الطريق وهرب بالسيارة.
فور تلقي البلاغ، جرى تتبع خط سير المركبة، وتمكنت فرق البحث من ضبط السيارة، وتبين أنها بدون ترخيص، كما تم تحديد هوية السائق، وهو مقيم بالجيزة، واعترف بالواقعة.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

