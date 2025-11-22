بسبب علاقة غير شرعية.. تفاصيل العثور على طفلة متوفاة ببولاق الدكرور

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل كيس بلاستيكي أمام باب شقة إحدى السيدات بمنطقة بولاق الدكرور.

وصرحت النيابة العامة بأنها استمعت إلى أقوال والدة الطفلة والمتهمة، بالإضافة إلى شهود العيان، وجمعت جميع الأدلة المادية، بما في ذلك الكيس البلاستيكي ومكان العثور عليه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

كما قررت النيابة تكليف الطب الشرعي بإجراء تشريح للجثة لتحديد أسباب الوفاة، والتأكد من وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة، وقامت النيابة بتكليف إدارة البحث الجنائي بجمع التحريات الأمنية حول الواقعة والتحقق من علاقة الأطراف بالطفلة، وأمرت النيابة العامة بحفظ الفيديوهات وأية تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مكان الواقعة.

البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد خلاله بورود بلاغ إلى مكتب رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، بعثور سيدة على كيس بلاستيكي أمام باب شقتها، وبداخله صغيرة عليها آثار تعذيب شديد.

وفور تلقي البلاغ، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم أيمن السكوري، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن السيدة تلقت مكالمة تليفونية من صديقة ابنتها أخبرتها خلالها بفتح الباب والنظر في كيس بلاستيكي ملقى أمام الباب، وعندما فتحته وجدت الصغيرة.

وأكدت التحريات أن والدة الصغيرة تقيم مع ابنة صاحبة الشقة في مكان آخر، وتمارسان أعمالا مخلة بالآداب، وأن الضحية ولدت من علاقة غير شرعية لوالدتها مع شاب مجهول.

وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة قامت صديقة والدة الفتاة، بالتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها حتى توفيت، وعندما حضرت والدة الطفلة قامت بوضعها داخل كيس بلاستيكي، وتوجهت لشقة والدة المتهمة ووضعت الكيس أمام الباب لتوريطها في القضية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.