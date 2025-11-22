أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، عن غلق 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج بعد انتهاء عملية التصويت وبدء فرز الأصوات، فيما لا تزال 108 لجان مستمرة في استقبال الناخبين في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لغرفة العمليات المركزية بالهيئة، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، حيث أجرى اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمتابعة سير عملية التصويت وإطلاع الرأي العام على المستجدات.

وأوضح بنداري أن التصويت يتم في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات في 5 مقرات، بينما تستمر اللجان الأخرى في استقبال الناخبين ورفع نتائج الفرز تدريجيًا على المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتشمل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، فيما تتابع الهيئة عملية الغلق والفرز لضمان سير التصويت بدقة وشفافية.