كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتراض عدد من قائدي مركبات التوك توك على الغرامات المالية المقررة بحقهم لمخالفتهم قرار منع سير التوك توك بالطرق والمحاور الرئيسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم 4 من سائقي التوك توك المقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. وبسؤالهم، أقروا بارتكاب الواقعة واحتجاجهم على الغرامات التي يفرضها موظفو السرفيس لمخالفتهم قرار حظر سير التوك توك بالشوارع والمحاور الرئيسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.