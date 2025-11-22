كتب- أحمد عادل:

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، حبس المتهمين بالاعتداء على 5 أطفال داخل مدرسة دولية بمدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال عبد العزيز عز الدين، محامي الأطفال المجني عليهم في واقعة اعتداء 4 موظفين داخل مدرسة دولية لغات بمدينة السلام، إن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في القضية منذ أمس ولمدة 24 ساعة متواصلة.

وأضاف عز الدين، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد البلاغات الرسمية المقيدة ضد المتهمين وصل إلى 5 بلاغات تخص ضحايا من الأطفال، بينهم 3 فتيات وولدان.

وأكد محامي الضحايا أن فريق النيابة العامة انتقل إلى مقر المدرسة لمعاينة مسرح الجريمة والاستماع إلى الأطفال وأولياء الأمور، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

