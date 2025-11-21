الداخلية تكشف تورط عنصر جنائي في غسل 140 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، بعد ثبوت تورطه في غسل نحو 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

محاولة التستر

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر شراء عقارات ومركبات وتأسيس أنشطة تجارية لإظهارها كأموال مشروعة، مستغلاً بذلك طرقًا للتغطية على نشاطه غير القانوني.

إجراءات عاجلة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المالية وضمان حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.