شهد محيط مستشفى الخانكة المركزي للأمراض النفسية حادثًا مأساويًا بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام البوابة الرئيسية للمستشفى، ما أسفر عن سقوط جثة في موقع البلاغ وإصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أمام المستشفى في ظروف غامضة، ما استدعى انتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة.

الشرطة في موقع الحادث

وبمجرد وصول الأجهزة الأمنية، تبين وجود جثة ملقاة بجوار السيارة المتضررة، بينما كان ثلاثة مصابين في حالة خطيرة ومتوسطة نتيجة تعرضهم لكدمات وكسور متفرقة.

فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول محيط الحادث، وأغلقت جزءًا من الطريق لحين رفع آثار المركبة وإعادة تسيير الحركة المرورية وبدأت وحدة المباحث جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ظروف وملابسات انقلاب السيارة.