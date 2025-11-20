الداخلية تنفي تهديد مرشح النواب في فيديو متداول بأسيوط

كتَب – علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر وشقيقه مرشح لانتخابات مجلس النواب بتهديده وإلحاق الضرر به وبأسرته، إضافةً إلى إغلاق ورشة الحدادة المستأجرة له منذ أكثر من 3 سنوات.

أظهرت الفحوص والتحريات الأمنية عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى خلافات سابقة بين الشاكي والمشكو في حقه الأول حول الجيرة، حيث تبادلا الاعتداء بالضرب دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك في حينه.

ابتزاز مالي وتصوير الفيديو

أقر المشكو في حقه الأول بعد استدعائه بعدم تورطه هو وشقيقه، موضحًا أن الشاكي قام بتصوير ونشر الفيديو بهدف مساومة شقيقه على مبلغ مالي، مستغلاً إعلان الأخير ترشحه للانتخابات، في محاولة للضغط عليه.

تحريات تكشف الحقيقة

أكدت التحريات أن الشاكي أغلق ورشة الحدادة بسبب عدم قدرته على سداد الإيجار لمدة 3 سنوات، دون أي تدخل من المشكو في حقهما.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات ومواجهة محاولات الابتزاز.

