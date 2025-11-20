الداخلية تضبط شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة بمطروح والإسكندرية

هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو

شنّت وزارة الداخلية حملات أمنية استباقية لملاحقة البؤر الإجرامية المسؤولة عن جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.

تحريات

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية في محافظتي مطروح والإسكندرية، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

الضبطيات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤر الإجرامية وضبطها، وبحوزتهم:

655 كيلو جرام من مخدر الحشيش

10 آلاف قرص مخدر لعقار "التامول"

52 قطعة سلاح ناري متنوعة: 4 بنادق آلية، 47 بندقية خرطوش، طبنجة

وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 75 مليون جنيه.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لمباشرة التحقيق.