كشف ملابسات فيديو سرقة بطارية سيارة بشارع السودان

كتب : علاء عمران

03:42 م 22/12/2025

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شكا خلاله أحد المواطنين من تعرض بطارية سيارته للسرقة أثناء توقفها بشارع السودان بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إنه بالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 10 أكتوبر الماضي، حيث تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغاً من مواطن مقيم بالوراق باكتشاف سرقة البطارية الخاصة بسيارته.

ضبط المتهم

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه (عامل مقيم بمنطقة إمبابة)، وعُثر بحوزته على البطارية المستولى عليها. وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.

