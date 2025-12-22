حكم قضائي ضد المتهم بهتك عرض طفلة في الطريق العام بحدائق القبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، شابًا بالحبس 3 سنوات في اتهامه بهتك عرض طفلة بحدائق القبة.

وأحالت النيابة العامة المتهم "م. ب" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا بالقوة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استطال يده إلى جسم المجني عليها ولامس مناطق حساسة أثناء سيرها بالطريق العام، ثم فر هاربًا.

وشهدت المجني عليها أن المتهم حاول التحدث معها أثناء سيرها بالطريق العام، وعندما لم تستجب له، تظاهر بالابتعاد عنها ثم لمس مناطق حساسة من جسدها بالقوة قبل أن يفر هاربًا.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة