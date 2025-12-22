إعلان

حكم قضائي ضد المتهم بهتك عرض طفلة في الطريق العام بحدائق القبة

كتب : أحمد عادل

03:29 م 22/12/2025

محكمة جنايات شمال القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، شابًا بالحبس 3 سنوات في اتهامه بهتك عرض طفلة بحدائق القبة.

وأحالت النيابة العامة المتهم "م. ب" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا بالقوة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استطال يده إلى جسم المجني عليها ولامس مناطق حساسة أثناء سيرها بالطريق العام، ثم فر هاربًا.

وشهدت المجني عليها أن المتهم حاول التحدث معها أثناء سيرها بالطريق العام، وعندما لم تستجب له، تظاهر بالابتعاد عنها ثم لمس مناطق حساسة من جسدها بالقوة قبل أن يفر هاربًا.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات القاهرة حدائق القبة طفلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة