ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 10 ملايين جنيه

شنّت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة في إطار جهودها لضبط الأسواق والتصدي لكل محاولات التلاعب بأسعار الخبز سواء الحر أو المدعم، وحماية حقوق المستهلكين من أرباح غير مشروعة، مع التركيز أيضًا على مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.



مخالفات تموينية



أسفرت الحملات عن حجز أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة، شملت نشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع استغلاله لتحقيق أرباح غير مشروعة.



الاتجار بالنقد الأجنبي



واصلت الأجهزة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، بعد تحريات دقيقة أكدت تورط المتهمين في إخفاء العملات وطرحها بالسوق السوداء.



اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأموال



تم التحفظ على المبالغ المضبوطة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفين، وتعزيز الانضباط المالي وحماية الأسواق والمواطنين.



