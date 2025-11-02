إعلان

إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بميدان أسوان بمدينة 6 أكتوبر

كتب : محمد شعبان

02:50 م 02/11/2025

إسعاف أرشيفية

شهد الحي العاشر بميدان أسوان في مدينة 6 أكتوبر حادثًا مروريًا مروعًا، إثر انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

فور تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الحادث المرجح هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة أو محاولته تفادي مركبة أخرى، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانبه وسط الطريق.

الحي العاشر ميدان أسوان مدينة 6 أكتوبر

