تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة أثناء انتظارها المواصلات

كتب– صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح روض الفرج، تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع بدائرة قسم شرطة روض الفرج، إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "أحمد. ع"، عاطل، تحرش بفتاة أثناء انتظارها وسيلة مواصلات، حيث وجه إليها ألفاظًا تخدش الحياء العام، وحاول ملامسة جسدها، فصرخت واستغاثت بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطه وتسليمه لقسم الشرطة.

وأضاف أمر الإحالة أن قسم الشرطة أحال المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم ما نُسب إليه، مدعيًا أنه كان يتحدث في الهاتف، وأن الفتاة أساءت فهم الموقف.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.