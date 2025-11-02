إعلان

انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوي وإصابة 5 أشخاص

كتب : علاء عمران

11:10 ص 02/11/2025

انقلاب ميكروباص

كتب- علاء عمران:
أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق السويس الصحراوي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بصحبة ونش مرورى لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
وبالفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تسيير حركة السيارات بالطريق إلى طبيعتها.

انقلاب ميكروباص طريق السويس إصابة 5 أشخاص

