دخل في الرادار.. تفاصيل إصابة سائق ميني باص في حادث مروري بالنزهة

كتب- صابر المحلاوي:

أصيب سائق ميني باص اليوم الأحد، بكدمات وسحجات، إثر اصطدام سيارته بالرادار الموجود بطلعة كوبري فريد سميكة في اتجاه ألف مسكن – النزهة.

تلقت إدارة المرور وقسم النزهة بلاغًا بالحادث، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكدت الجهات الأمنية أن الميني باص كان خاليًا من الركاب وقت التصادم.

وفي حادث آخر، وقع تصادم بين ميكروباص كان يقل عددًا من الفتيات العاملات وسيارة ملاكي على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي قرب بوابة الطريق في اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابات إلى المستشفى، بينما تم رفع المركبتين لتسيير الحركة المرورية.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

