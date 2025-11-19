"ضرب أبويا".. سيدة تصرخ للقاضي: "خلصوني من جوزي"



تقدمت "نادية. م" البالغة من العمر 28 عامًا بدعوى خُلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالبة إنهاء زواج استمر 3 سنوات فقط، بعدما وصلت خلافاتها مع زوجها إلى طريق مسدود، قائلة: "رفض ختان ابننا وضرب والدي داخل المستشفى".



وروت الزوجة تفاصيل حياتها مؤكدة أن زوجها كان معروفًا وسط الأهل بالإهمال والتجاهل، وأن معاملته القاسية امتدت إليها وإلى أسرتها، قبل أن تتفاقم الأمور برفضه ختان طفلهما الوحيد واعتدائه بالضرب على والدها داخل المستشفى.



وقالت "نادية" في دعواها إنها تزوجت بعد قصة حب قصيرة اعتقدت خلالها أنه الرجل المناسب لبناء أسرة مستقرة، خاصة أنه كان يظهر بمظهر الهادئ المتفاهم، لكن طباعه تغيّرت بعد الزواج، فأصبح سريع الغضب، لا يقبل النقاش، وتطور الأمر إلى الاعتداء عليها بالضرب خلال حملها، بينما كان يقابل احتياجات المنزل بالتجاهل التام.



وأضافت أن الخلاف الحقيقي بدأ بعد ولادة طفلها، حين رفض الزوج ختان الرضيع رغم محاولات الأسرة لإقناعه، معتبرًا أن الأمر "عادة غير ضرورية"، ومع إصرارها ووالدها على إجراء العملية حفاظًا على صحة الطفل، هددها بالطلاق إن أصرت. ومع تدهور حالة الرضيع بسبب التأجيل، اضطرت الأسرة لنقله إلى المستشفى لإجراء الختان من قبل طبيب مختص.



وتابعت "نادية" أن زوجها علم بالأمر وتوجه إلى المستشفى في حالة غضب شديدة، واعتدى على والدها البالغ 62 عامًا داخل قسم المواليد، ما تسبب له في إصابات نقل بسببها إلى الطوارئ. وقالت إن رؤية والدها يسقط أرضًا دفعتها لاتخاذ قرار نهائي بالانفصال، مؤكدة أن "العيش مع زوج يفقد السيطرة بهذا الشكل بات خطرًا عليها وعلى طفلها".



وأكدت أنها لم تعد تشعر بالأمان داخل منزلها، وأن العنف وغياب المسؤولية سيطرا على علاقتها بزوجها، رغم محاولاتها المتكررة لإصلاح الوضع ورفضه لأي تدخل أو محاولة للتهدئة.



واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، معلنة تنازلها عن حقوقها المالية مقابل الحصول على حريتها وحماية طفلها، مؤكدة أن قرارها لم يكن انفعاليًا، بل جاء بعد سلسلة طويلة من الإهانات والخوف الدائم على أسرتها.



ولجأت "نادية" إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 248 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

