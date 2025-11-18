إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأجنبي يعرض مبلغ مالي على فرد شرطة مقابل ملابسه


كتب- محمد فتحي:

02:48 ص 18/11/2025
أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله حقيقة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بعرض مبلغ مالي على فرد شرطة.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية بعرض مبلغ مالي على أحد أفراد الشرطة مقابل إعطائه ملابسه.

وأضافت أنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وسبق تداوله عام 2022، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.

وزارة الداخلية أجنبي يعرض مبلغ مالي على فرد شرطة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

