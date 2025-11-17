فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، حضرت مع والدها إلى قسم شرطة بولاق الدكرور التابع لمديرية أمن الجيزة ليكشف رب البيت عن واحدة من القضايا التي هزت الحي الشعبي.

في صباح يوم البلاغ، دخل الأب إلى مكتب رئيس المباحث، صوته متقطع لكنه ثابت، يحمل ابنته بجواره وهي في حالة نفسية منهارة، ليروي خيط الحكاية التي بدأت بوعد زائف وانتهت بخداع مؤلم.

خداع في الظل

الفتاة تعرفت على عاطل ثلاثيني صاحب سجل إجرامي سابق. لم يكن يظهر عليها أنها ضحية سهلة، لكنها صدقت كلماته حين تحدث عن الزواج، والمستقبل، والبيت الذي سيجمعهما. كلمات صنعت لها عالمًا من الأمان الكاذب ثم انهار فجأة.

استغل المتهم ثقة الطفلة وارتبط بها بعلاقة غير مشروعة، ثم اختفى فجأة، تاركًا وراءه جرحًا نفسيًا وأسريًا لا يندمل. الأب الذي حاول أن يتمالك نفسه أمام ابنته لم يتردد لحظة وتوجه فورًا إلى قسم الشرطة مطالبًا بالقبض على المتهم ومحاسبته.

وفور تلقي البلاغ بدأت رحلة البحث وتحركت قوة من مباحث بولاق الدكرور حتى ضبط المتهم خلال ساعات.

وبمواجهته، لم يجد سبيلًا للإنكار، ليعترف بتفاصيل ما ارتكبه، وسط إجراءات قانونية صارمة بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق فيها.