استعراض خطير في شوارع المنوفية.. ضبط 3 شباب بسبب حفل زفاف

كتب : علاء عمران

03:37 م 17/11/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الشباب يستعرضون بدراجات نارية في الطريق العام بمحافظة المنوفية، ما عرّض حياتهم وحياة المارة للخطر.
بفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجات النارية المستخدمة، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، وأن قائديها 3 أشخاص دون أي تراخيص، مقيمين بدائرة قسم شرطة منوف. وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم قاموا بالاستعراض احتفالًا بزفاف أحد أصدقائهم.
تم التحفظ على الدراجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

