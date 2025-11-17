بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر خطرة بحوزتهم طن ونصف من المخدرات بالسويس
كتب : علاء عمران
01:36 م 17/11/2025
المضبوطات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، قاموا بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود مكافحة جرائم جلب المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، حيث أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط التشكيل العصابي في نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم 1 طن من مخدر الهيروين و750 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بـ 150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.