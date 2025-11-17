إعلان

بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر خطرة بحوزتهم طن ونصف من المخدرات بالسويس

كتب : علاء عمران

01:36 م 17/11/2025

المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، قاموا بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود مكافحة جرائم جلب المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، حيث أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط التشكيل العصابي في نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم 1 طن من مخدر الهيروين و750 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بـ 150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
المضبوطات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على تشكيل عصابي المخدرات السويس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو