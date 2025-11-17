إعلان

رقصت بملابس خادشة.. ضبط بلوجر نشرت فيديوهات مخلة لزيادة نسب المشاهدة

كتب : مصراوي

12:32 م 17/11/2025

المتهمة

كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على صانعة محتوى بمحافظة البحيرة، لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع على صفحتها تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبمواجهتها اعترفت بنشر تلك المقاطع على صفحتها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

ضبط بلوجر محافظة البحيرة قوات الشرطة قوات الأمن

