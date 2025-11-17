قرار عاجل من النيابة بحق شادي ألفونس بعد ضبطه بمخدرات

كتب- أحمد عادل:

قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل الفنان شادي ألفونس على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمحيط ميدان التحرير.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الفنان شادي ألفونس بعد ضبطه وبحوزته مواد يُشتبه في كونها مخدرة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وبيان نوعها ودرجة تأثيرها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنان شادي ألفونس بعد الاشتباه به، وضبط مواد يُرجَّح أنها مخدرة بحوزته في محيط ميدان التحرير.

