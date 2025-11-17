محاكمة التيك توكر "لوشا" بتهمة بث فيديوهات خادشة.. اليوم

تستكمل المحكمة الاقصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة التيك توكر "لوشا" بتهمة بث فيديوهات خادشة وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

كانت النيابة المختصة، أمرت بإحالة التيك توكر المعروف باسم "لوشا" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظا نابية خارجة على الآداب العامة ومشاهد عنف.

وسبق وأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بإخلاء سبيل البلوجر لوشا، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية المتهم فيها بغسل الأموال والتربح من فيديوهات "التيك توك" الخادشة للحياء التي تحرض على العنف.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنها تلقت عددًا من البلاغات ضد صانع المحتوى "لوشا" لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

