تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سير سيارة نقل مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدي السيارات، ما عرض حياتهم للخطر بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، وعند مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

