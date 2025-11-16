بهدف تأديبها.. ضبط أم تعذب طفلتها الصغرى بكفر الشيخ

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط والدة طفلة عمرها 4 سنوات، بعد تلقي بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبال الطفلة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مع اشتباه في نزيف بالمخ، نتيجة تعرضها للتعدي بالضرب من والدتها بهدف تأديبها.

وأوضحت التحريات أن الطفلة تحمل جنسية إحدى الدول، وأن والدتها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز البرلس، واعترفت بالتعدي على طفلتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم تسليم الطفلة لجدتها بعد تماثلها للشفاء.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال العنف الأسري.