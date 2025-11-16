إعلان

بهدف تأديبها.. ضبط أم تعذب طفلتها الصغرى بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

12:04 م 16/11/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط والدة طفلة عمرها 4 سنوات، بعد تلقي بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبال الطفلة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مع اشتباه في نزيف بالمخ، نتيجة تعرضها للتعدي بالضرب من والدتها بهدف تأديبها.
وأوضحت التحريات أن الطفلة تحمل جنسية إحدى الدول، وأن والدتها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز البرلس، واعترفت بالتعدي على طفلتها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم تسليم الطفلة لجدتها بعد تماثلها للشفاء.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال العنف الأسري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط أم تعذيب اطفال كفر الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر