أثبتت دراسة سريرية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوبسالا ونشرها موقع ميديكال اكسبريس، أن اتباع نمط غذائي اسكندنافي يعرف بنظام "نوردي" صحي يحقق نتائج علاجية ملموسة لمرضى السكري من النوع الثاني والمصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، متفوقاً بذلك على أنظمة غذائية شائعة أخرى.

مقارنة الأنظمة الغذائية والمنهجية

اعتمدت الدراسة على تجربة عشوائية مضبوطة شملت 150 مشاركاً من المصابين بالسكري أو مرحلة ما قبل السكري. وتمت مقارنة ثلاثة نماذج غذائية على مدار عام كامل:

النظام الغذائي الإسكندنافي الصحي.

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.

النظام الغذائي المضاد لتكوين الدهون (Anti-steatogenic).

النتائج السريرية المحققة

أوضح البروفيسور أولف ريسيروس، أستاذ التغذية السريرية وقائد الدراسة، أن النظام الإسكندنافي حقق الأثر الأكبر من خلال:

صحة الكبد: انخفاض نسبة الدهون في الكبد بأكثر من 20%، مع تسجيل تعافي أكثر من نصف المشاركين من مرض الكبد الدهني تماماً.

السيطرة على السكري: تحسن ملحوظ ومستدام في مستويات السكر في الدم خلال فترة الدراسة.

ما هو النظام الغذائي "النوردي"؟

يُعرف هذا النظام بأنه "النسخة الشمالية" من حمية البحر الأبيض المتوسط، حيث يركز على خفض الدهون المشبعة ورفع نسبة الألياف. وتعتمد قائمة أطعمة هذا النظام على:

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، والجاودار، ونخالة الشوفان، والخبز المقرمش.

الفواكه والخضراوات: التركيز على التفاح، الإجاص، التوت بأنواعه، والملفوف، والبازلاء.

الدهون الصحية: استخدام زيت بذور اللفت واللوز كمصادر أساسية للدهون النباتية.

البروتين ومنتجات الألبان: تناول الأسماك الزيتية (الماكريل والسلمون)، والزبادي الطبيعي قليل الدسم، ومنتجات الألبان المخمرة.

تمنح هذه النتائج الأطباء دليلاً قوياً على أهمية جودة المصادر الغذائية (الألياف والدهون النباتية) في عكس مسار الأمراض المزمنة، بدلاً من التركيز فقط على تقليل كمية الكربوهيدرات.

