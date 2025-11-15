إعلان

سائق "تروسيكل" يحمل تلاميذ في الصندوق الخلفي بالجيزة.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

03:38 م 15/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد مركبة "تروسيكل" يقوم بتحميل مجموعة من أطفال المدارس داخل الصندوق الخلفي للمركبة، معرضًا حياتهم للخطر بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط التروسيكل، وتبين أنه مُرخص، فيما تبين أن قائده سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بمحافظة الجيزة.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التحفظ على المركبة.

