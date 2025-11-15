الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه (تفاصيل)

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لجلب كميات ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها إلى الخارج، بقيمة مالية تُقدّر بـ 2.73 مليار جنيه، وذلك في واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات خلال عام 2025.

وأكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، أن التشكيل العصابي يضم 11 عنصرًا إجراميًا، بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول، وأنهم قاموا بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيدًا لتهريبها. وأشارت التحريات إلى أن عناصر التشكيل اتخذوا ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن الأقراص وتحويلها إلى "بودرة"، وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بنظام الكبس استعدادًا لتهريبها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضُبطوا في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم: 900 ألف قرص كبتاجون مخدر، و200 كجم بودرة كبتاجون (ما يعادل 1.2 مليون قرص مخدر مخبأ داخل ألواح خشبية)، مطحنة، وبندقية خرطوش، و4 أسلحة بيضاء، و5 سيارات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في الدول المستهدفة بحوالي 2.73 مليار جنيه.

وجاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد المخدرة، لما تمثله من خطورة على المجتمع والحيلولة دون استخدام البلاد كمعبر لتلك السموم نحو الدول الأخرى.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة