إعلان

العربية: مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بجنوب ليبيا

كتب : مصراوي

08:48 م 03/02/2026 تعديل في 09:00 م

سيف الإسلام القذافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
أعلن عبد الله عثمان المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي، وفاة نجل الرئيس الليبي الراحل.
وكتب عثمان في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المجاهد سيف الإسلام القذافي في ذمة الله".

في الوقت نفسه، نقلت قناة "العربية/الحدث"، عن مصدر مقرّب من عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الثلاثاء، خبر مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف وصفت بالغامضة، جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.
في المقابل، نفى اللواء 444 أي علاقة له باغتيال سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا في بيان رسمي أنه لا صلة له بالاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان.
وفي بيان له أشار إلى أنه لا توجد أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني تابع للواء داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، مشددًاعلى أنه غير معني بما جرى في الزنتان، ولا تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتباكات التي وقعت هناك.
وسيف الإسلام هو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وُلد في 5 يونيو 1972، ولعب أدوارًا بارزة في الشأن العام الليبي قبل عام 2011، حيث كان شخصية قيادية مؤثرة داخل النظام، من دون أن يتولى منصبًا حكوميًا رسميًا، لكنه قاد مفاوضات خارجية وتعاطى مع قضايا داخلية قبل سقوط النظام.
وكان سيف الإسلام القذافي محتجزًا منذ عام 2011 لدى إحدى المليشيات، قبل أن يتم الإفراج عنه في مدينة الزنتان في يونيو 2017.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيف الإسلام القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي ليبيا أبناء معمر القذافي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
بعد مقتل سيف الإسلام القذّافي.. اللواء 444 ينفي تورطه ويؤكد: لا تعليمات
شئون عربية و دولية

بعد مقتل سيف الإسلام القذّافي.. اللواء 444 ينفي تورطه ويؤكد: لا تعليمات
حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
حوادث وقضايا

حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد