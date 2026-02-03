العربية: مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بجنوب ليبيا

وكالات

أعلن عبد الله عثمان المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي، وفاة نجل الرئيس الليبي الراحل.

وكتب عثمان في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المجاهد سيف الإسلام القذافي في ذمة الله".

في الوقت نفسه، نقلت قناة "العربية/الحدث"، عن مصدر مقرّب من عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الثلاثاء، خبر مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف وصفت بالغامضة، جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.

في المقابل، نفى اللواء 444 أي علاقة له باغتيال سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا في بيان رسمي أنه لا صلة له بالاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان.

وفي بيان له أشار إلى أنه لا توجد أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني تابع للواء داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، مشددًاعلى أنه غير معني بما جرى في الزنتان، ولا تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتباكات التي وقعت هناك.

وسيف الإسلام هو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وُلد في 5 يونيو 1972، ولعب أدوارًا بارزة في الشأن العام الليبي قبل عام 2011، حيث كان شخصية قيادية مؤثرة داخل النظام، من دون أن يتولى منصبًا حكوميًا رسميًا، لكنه قاد مفاوضات خارجية وتعاطى مع قضايا داخلية قبل سقوط النظام.

وكان سيف الإسلام القذافي محتجزًا منذ عام 2011 لدى إحدى المليشيات، قبل أن يتم الإفراج عنه في مدينة الزنتان في يونيو 2017.