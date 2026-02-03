قرار جديد ضد 3 سيدات بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 سيدات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية بنطاق محافظة الإسكندرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أنه في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمات وضبطهن بنطاق قسمي شرطة "ثان المنتزه" و"أول المنتزه"، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة.

وتبين من فحص الهواتف فنيًا، احتواؤها على دلائل ورسائل تؤكد نشاطهن الإجرامي في الترويج لتلك الأعمال عبر الفضاء الإلكتروني.

وبمواجهة المتهمات بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفن بارتكابهن الواقعة وممارسة ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتهن إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

