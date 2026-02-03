إعلان

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها

كتب : سهيلة أسامة

04:30 م 03/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة نورهان أنها لن تقيم عزاءً لوالدتها الراحلة، وأعلنت أنها ستكتفي بتلقي واجب العزاء هاتفيًا فقط.

أول تعليق لنورهان بعد وفاة والدتها

وكتبت نورهان في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "ماتت من كنت أُكرم من أجلها.. أسألكم الدعاء، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي في قبرها من فضلك العظيم وجودك الواسع، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومدّ لها مدّ البصر، وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلّغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار".

وتابعت: "اللهم اجعل مستقر أمي في الجنان، فهي المنزلة التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب، نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم".

وأعلنت نورهان عدم إقامة عزاء، قائلة: "العزاء تليفونيًا فقط".

وأعلنت نورهان، مؤخرا عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للعلاج في إحدى المستشفيات.

اقرأ ايضًا:
بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان

أم كلثوم تتلو القرآن في فيديو نادر.. ما قصته؟

download

نورهان عزاء إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد
رياضة محلية

يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد
بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
زووم

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
"اتصالات النواب" توصي الحكومة بحجب 3 ألعاب إلكترونية
أخبار مصر

"اتصالات النواب" توصي الحكومة بحجب 3 ألعاب إلكترونية
تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
أخبار و تقارير

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
حدث في 8 ساعات| مكافأة للعاملين بالسكة الحديد.. وسجال بين رئيس النواب و"العطيفي"
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| مكافأة للعاملين بالسكة الحديد.. وسجال بين رئيس النواب و"العطيفي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد