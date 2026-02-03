أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها

كشفت الفنانة نورهان أنها لن تقيم عزاءً لوالدتها الراحلة، وأعلنت أنها ستكتفي بتلقي واجب العزاء هاتفيًا فقط.

أول تعليق لنورهان بعد وفاة والدتها

وكتبت نورهان في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "ماتت من كنت أُكرم من أجلها.. أسألكم الدعاء، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي في قبرها من فضلك العظيم وجودك الواسع، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومدّ لها مدّ البصر، وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلّغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار".

وتابعت: "اللهم اجعل مستقر أمي في الجنان، فهي المنزلة التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب، نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم".

وأعلنت نورهان عدم إقامة عزاء، قائلة: "العزاء تليفونيًا فقط".

وأعلنت نورهان، مؤخرا عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للعلاج في إحدى المستشفيات.

